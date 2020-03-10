Людмила Артемьева отказалась сниматься в очередном сезоне сериала «Сваты»

10.03.2020, 11:27, Разное

В очередном сезоне сериала «Сваты» не станет сниматься актриса Людмила Артемьева. Она отказалась от съемок из-за нерешенного вопроса по поводу гонорара. Работа над седьмым сезоном телесериала длится уже пять лет: то создатели не могут определится с рабочей площадкой, то периодически возникают проблемы с актерским составом.
Людмила Артемьева играла в предыдущих сезонах «Сватов» одну из главных ролей — Ольгу Ковалеву. Коллега по съемочной площадке Татьяна Кравченко поделилась некоторыми подробностями закулисной работы над комедийным сериалом «Сваты-7». Так стало известно, что Артемьева отказалась от работы с продюсерами проекта. Как пояснила коллега актрисы, она не будет сниматься в фильме из-за невозможности договориться с руководством о суме гонорара. Однако, не смотря на изменения в актерском составе, премьерный показ не будет откладываться. Еще стало известно, что летние сцены будут сниматься в Молдавии, а не в Белоруссии, как ранее планировалось.

Кравченко сообщила, что в новом сезоне представят историю знакомства, влюбленности и женитьбы четы Будько. Молодую Валентину сыграет Дарья Рыбак, ну а Ивана Будько — старший сын Федора Добронравова Виктор. Такое решение режиссера пришлось по душе всему актерскому составу.


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