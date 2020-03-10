Обновление до Android 10 превратило Xiaomi Mi A2 Lite в «кирпич»

10.03.2020, 11:27, Разное

Как оказалось, после неудачной попытки обновления смартфона Xiaomi Mi A3 до Android 10, был выпущен точно такой же апдейт и для прошлой модели известной линейки. В данном случае пользователи также столкнулись с проблемами в виде неприятных «побочных эффектов» новой прошивки.
Практически сразу после появления обновления, интернет-пользователи начали жаловаться на невозможность включения обновившегося девайса. Юзеры отмечали, что из-за апдейта их смартфоны превращались в «кирпичи» — подобное, как правило, наблюдается лишь при загрузке неофициальной прошивки. Иногда аппараты и вовсе уходили в цикличную перезагрузку. У некоторых владельцев Xiaomi Mi A2 обновление завершилось удачно. Эксперты предполагают, что успех операции напрямую связан с конфигурацией памяти девайса.

На данный момент есть лишь неофициальный метод решения данной проблемы, предложенный пользователями форума XDA-Developers. Впрочем, владельцам проблемных смартфонов пока не рекомендуют экспериментировать со своим гаджетом и дождаться выхода исправленной версии апдейта. Разработчики пока не прокомментировали данную ситуацию.


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