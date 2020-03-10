На 84-м году жизни умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

10.03.2020, 11:27, Разное

В «Сатириконе» рассказали общественности печальную новость об уходе из жизни актера театра и кино Владимира Михайловского. Заслуженный артист РФ умер 8 марта в 83-летнем возрасте.
Причины смерти знаменитости не уточняются.

На сайте родного для Михайловского «Сатирикона» призвали общественность почтить память доброго человека, работавшего в партнерстве с Аркадием Райкиным. Актер отличался особой преданностью театру, где служил долгие годы.

Кроме «Сатирикона», уроженец Ленинграда и выпускник ЛГИТМИК, трудился в Ленинградском ТЮЗе, «Эрмитаже», Питерском театре миниатюр. Михайловский занимался не только театральной деятельностью, но и снимался в кино, его запомнили зрители по ролям в картинах «Исаев», «Ликвидация» и других.


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