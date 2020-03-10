Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами «чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой»

10.03.2020, 11:27, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в 1945 году в составе Советской армии освобождали в том числе украинцы, «чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой». Об этом Путин сказал в интервью ТАСС.

Агентство пишет, что в заявлении Зеленского прозвучала фраза «одни украинцы», хотя на самом деле украинский президент такого не говорил.

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, заявил: “Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первым разбил ограждение Аушвица. И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в Аушвиц под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь“.

Путин высказал мнение, что «попытки исказить историю» стали «плевком в лицо» для людей, воевавших с нацизмом.

Он уверяет, что в ответ на такие заявления со стороны властей люди в Украине «боятся раскрыть рот» из страха преследования.

Российский президент считает, что Зеленский сделал такое заявление, чтобы показаться «благообразным» политическому руководству Польши (президент Украины сделал такое заявление именно в Польше).