Власти рассказали, как будут спасать экономику России

10.03.2020, 11:26, Новости дня

Центробанк отчитался о ряде мер по укреплению рубля.

Центробанк с 10 марта начал продажу валюты на внутреннем рынке. Регулятор хочет повлиять на ситуацию, которая сложилась из-за цен на нефть и их влияния на Фонд национального благосостояния (ФНБ) России.

Эти операции будут проходить до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Власти приняли такое решение для поддержки рубля и снижения нестабильности финансовых рынков. ЦБ «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», указано в сообщении регулятора.

Кроме того, Центробанк объявил, что вводит послабления из-за ситуации на рынке. Они касаются кредитов для производителей лекарств, транспортных и туристических компаний. Меры будут действовать до 30 сентября 2020 года. Банки смогут не ухудшать долговую оценку этих фирм, несмотря на их упавшие доходы из-за коронавируса.

«Газпром» также сообщил о продаже иностранной валюты на российском рынке. Компания намерена поддержать рубль, заявил зампред правления холдинга Фамил Садыгов.

Перед открытием торгов экономическую ситуацию обсудили на заседании правительства. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика способна противостоять внешним шокам.

Утром 10 марта рубль подешевел в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже. Евро стоил 82,45 (+4,94 рубля по сравнению с закрытием торгов 6 марта) рубля, доллар — 72,77 рубля (+4,23 рубля). На российском рынке начался «черный вторник», ставший закономерным следствием обвала мировых рынков днём ранее.


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