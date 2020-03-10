Бренд Mercedes-Benz обновит свои двигатели

10.03.2020, 11:19, Новости дня

В компании Mercedes-Benz активно ведется работа по поиску достойного преемника для устаревшего дизельного агрегата 180d.

В свою очередь, производитель намерен применить улучшенную силовую установку для последующих поколений A-Class, B-Class или CLA. Вместе с тем в последующий период в продажу поступят версии с 1,4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 116 л.с. мощности. Автомобиль также получит 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Помимо этого, в продаже появится модель с 1.5-литровым мотором и с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Напомним, до конца 2019 года также планируется остановить выпуск дизельных моторов 116d на 95 л.с. мощности в пользу более современных агрегатов, соответствующих стандарту Euro 6D.