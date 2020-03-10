Смартфон Samsung Galaxy Note 20 5G показали на рендерах

10.03.2020, 11:19, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung в третьем квартале намерена презентовать новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note 20.

В Сети продемонстрировали рендерные изображения новых устройств в качестве концептов. По снимкам можно увидеть, что Galaxy Note 20 получил экран с узкими боковыми рамками, а также поддержку фирменного пера S Pen для удобства нанесения различных рисунков и схем. В верхней части смартфона применили отверстие для сдвоенной фронтальной камеры.

Одним из достоинств флагманского аппарата стал дисплей с частотой 120 Гц. Кроме того, основная камера обладает тройным объективом. Остальные характеристики и особенности смартфона Galaxy Note 20 пока удерживаются в тайне.