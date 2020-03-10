Рабочий визит Юрия Трутнева в Бурятию продлится два дня

10.03.2020, 11:18, Новости дня

Рабочий визит Юрия Трутнева в Бурятию продлится два дня. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе прилетел в столицу республики утром, сообщает ГТРК "Бурятия".

Сегодняшняя программа пребывания полпреда насыщенна и очень разнообразна. Юрий Трутнев встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, пройдет церемония награждения медалями к 75-летию Великой Победы. Состоится встреча с главным федеральным инспектором по Республике Бурятия Сергеем Ромахиным. С участием полпреда пройдет совещание, посвященное работе бурятского правительства, экономической ситуации в республике, социальному развитию. В завершении дня Трутнев проведет встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Завтрашний день начнется с общения полпреда с представителями бизнеса. Предприниматели расскажут о своих инвестициях в экономику, развитии бизнеса. Еще одной важной темой визита станет совещание, посвященное подготовке к пожароопасному сезону. В нем примут участие представители Забайкалья и Рослесхоза. Завершится визит в республику обсуждением судьбы местного ипподрома и сроках завершения его реконструкции.

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ГТРК "Бурятия"


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