Сборная России оказалась во второй корзине для жеребьевки Кубка Дэвиса

10.03.2020, 11:18, Новости дня

Мужская сборная РФ попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части теннисного Кубка Дэвиса. Вместе с ней там оказались команды Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Казахстана. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Первая корзина представлена американцами, испанцами, канадцами, сербами, французами и хорватами. В третью группу попали сборные Австрии, Венгрии, Колумбии, Швеции, Чехии и Эквадора.

Жеребьевка финальной стадии Кубка Дэвиса состоится 12 марта в Лондоне. Финал турнира пройдет в Мадриде с 23 по 29 ноября.


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