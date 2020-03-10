Модернизированному Учебному центру «ПАО «ОДК-Сатурн» — 10 лет

10.03.2020, 11:17, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность

В 2020 году модернизированный Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») уровня ХXI века отмечает 10-летие со дня своего открытия.

Впервые подразделение предприятия, решающее задачи по обеспечению компании квалифицированным персоналом, было создано в ПАО «ОДК-Сатурн» еще в 1953 году, и с тех пор вот уже 67 лет занимается обучением персонала под конкретные задачи времени.

В 2000-х годах в ПАО «ОДК-Сатурн» началась программа технического перевооружения, которая требовала высокой квалификации и новых профессиональных навыков персонала. Ключевым для динамичного развития предприятия явилось решение о дальнейшем развитии подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, способных работать на высокотехнологичном оборудовании. В начале 2008 года руководством компании принимается решение о строительстве нового специализированного Учебного центра в Рыбинске на улице Димитрова, отвечающего современным требованиям организации и проведения учебного процесса, официальное открытие которого состоялось 10 марта 2010 года.

Сегодня учебный центр «ОДК-Сатурн» отмечает свой 10-летний юбилей в новом статусе. За последнее десятилетие произошло интенсивное развитие в области обучения, переподготовки и развития персонала. Ежегодно в Учебном центре проходят производственно-техническое обучение и повышение квалификации более 8 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч человек по рабочим специальностям нового уровня. С 2010 года было обучено 74267 работников предприятия и более 1000 человек из сторонних организаций. Учебный центр предприятия имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность для подготовки рабочих кадров по краткосрочным программам профессиональной подготовки и переподготовки.

Были созданы вновь и реализованы такие программы как «Школа мастера», «Школа руководителя», «Школа резерва», «Повышение квалификации инженеров-технологов и инженеров-конструкторов», «Человеческий фактор» и другие.

Предприятие также уделяет большое внимание вопросам подготовки и повышения квалификации кадров не только через построение внутрифирменной системы обучения, но и через тесное сотрудничество с профильными учебными заведениями (РПЭК, РГАТУ, СНИУ, ЯГТУ).

Так, в области подготовки кадров, Учебный центр участвует в реализации таких программ, как «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста экономики Ярославской области», «Новые кадры для ОПК» и других в целях реализации практико-ориентированной модели подготовки кадров.

Корпоративная практика ПАО «ОДК-Сатурн» в области обучения признана Российским союзом промышленников и предпринимателей одной из лучших. Программу предприятия, реализуемую на базе Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн», «Профессиональные кадры для бизнеса: практика компаний в области образования и обучения», в которой представлена профориентационная программа предприятия по развитию кадрового потенциала и его обучению, высоко оценили лидеры бизнес-сообщества

России еще в 2013 году. А в 2018 году ПАО «ОДК-Сатурн» награждено дипломом Департамента образования Ярославской области как лауреат конкурса лучших практик взаимодействия образовательных организаций и предприятий Ярославской области. В 2019 году предприятие стало победителем в номинации «Обучение и развитие» с проектом «Практика внедрения дуального обучения на предприятии в рамках Первой Всероссийской конференции руководителей служб управления персоналом корпораций, холдингов и предприятий оборонно-промышленного комплекса «HR ОПК-2019».

В области подготовки инженерных кадров совместно с РГАТУ им. П. А. Соловьёва реализуются как долгосрочные образовательные программы студентов-целевиков, аспирантов и докторантов, так и краткосрочные программы повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятия.

С целью повышения статуса рабочих профессий, профориентации молодежи и помощи им в выборе профессии, а также реализации профессиональных стандартов и системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для предприятия на современном мировом уровне, предприятие участвует в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства различного уровня.

С 2010 года Учебный центр проводит конкурс профессионального мастерства операторов станков с ПУ – это инновационный опыт, поскольку традиционными в машиностроении были конкурсы рабочих профессий на универсальных станках с ручным управлением. Это возможность выявить лучших, поддержать тех, кто готов совершенствовать свое мастерство.

С 2014 года ПАО «ОДК-Сатурн» активно включилось в движение WorldSkills. Свою производственную площадку и методическую базу Учебный центр предоставляет для подготовки студентов к чемпионатам и конкурсам профессионального мастерства, проводит региональные этапы чемпионата Ярославской области. Победители заводских конкурсов профмастерства участвуют в Корпоративных чемпионатах АО «ОДК» и Госкорпорации «Ростех», а также в Национальных Чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech, где представители ПАО «ОДК-Сатурн» занимают призовые места. Так, в 2015 году наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда корпуса № 57 Александр Большаков стал бронзовым призером II Национального чемпионата. На IV Национальном чемпионате в 2017 году наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда корпуса № 5 Александр Веников стал золотым медалистом. В 2017 году Учебный центр был отмечен дипломом АО «ОДК» «За весомый вклад в развитие профессиональных компетенций в авиадвигателестроении».

В апреле 2020 года Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» выступает в качестве конкурсной площадки для проведения VI Корпоративного чемпионата АО «ОДК» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Одним из примеров практико-ориентированного обучения является обучение Lean-технологиям и развитие «бережливого мышления». Учебный центр тесно взаимодействует с управлением развития производственной системы при подготовке «зеленых и черных поясов», в обучении программно-проектному управлению и бережливому производству по стандарту Shop Floor Management (SFM) – «Фабрика процессов» с целью вовлечения всего персонала предприятия в процессы развертывания бережливого производства. Ежегодно по данным программам организуется обучение более 500 человек.

Кроме того, сотрудники учебного центра принимают активное участие в программно-проектной деятельности предприятия – инициированы, успешно реализуются различные проекты: «Совершенствование системы наставничества», «Повышение эффективности подготовки учеников по рабочим профессиям в подразделениях ПАО «ОДК-Сатурн», «Управление компетенциями персонала», «Повышение эффективности процесса оформления договорных документов в учебном центре», «Повышение эффективности системы организации, контроля и проведения практики студентов колледжей в подразделениях ПАО «ОДК-Сатурн», «Техническая карьера». В «копилке» Учебного центра три сотрудника с квалификационной категорией по бережливому производству «Зелёный пояс» и один «Чёрный пояс» – у руководителя Учебного центра, кандидата технических наук Светланы Жуковой.

— Этот юбилей, прежде всего, повод для благодарности. Благодарности всем, чьими усилиями Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» развивается и добивается успеха, заслуживает признания и уважения. Это руководство компании, сотрудники учебного центра, преподаватели системы внутрифирменного обучения предприятия – высококвалифицированные руководители и специалисты, наставники предприятия, совмещающие преподавательскую и свою профессиональную деятельность в компании, – отмечает Светлана Жукова.