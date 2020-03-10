В Роструде составили список всех выходных на майские праздники

10.03.2020, 11:07, Разное

Сотрудники Роструда составили список всех выходных и коротких рабочих дней на майские праздники. Россияне смогут отдохнуть практически без перерыва с 30 апреля по 11 мая.

Иван Шкловец, занимающий должность заместителя руководителя Роструда, рассказал, что 30 апреля признан праздничным днём в связи с первомайскими приготовлениями, и поэтому рабочий день сокращён на один час. Также россияне смогут официально отдохнуть с 1 по 5 мая в честь Дня труда. После этого последует очень короткая трёхдневная рабочая неделя вплоть до 8 мая, который тоже признан праздничным днём и рабочие часы, как и в последний день апреля, сократили. Дальше начинаются выходные в честь Дня Победы. Они продлятся до 11 мая включительно, и до конца месяца более никаких изменений не предусмотрено.

Несмотря на это, как отметил Шкловец, 22 апреля и 12 июня тоже будут оплачиваемыми выходными. В первом случае внеплановый отдых связан напрямую с голосованием за внесение поправок в Конституцию, а второй приходится на День России. Отдохнуть россияне смогут и 4 ноября в честь Дня народного единства, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».