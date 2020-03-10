Экс-участник «Дом-2» Олег Майами раскаялся перед Фадеевым и вернулся к творчеству

10.03.2020, 11:07, Разное

Олег Майами стал известным не только благодаря участию в телепроекте «Дом-2», но и в талант-шоу «Голос-4». Артист поразил многих своим вокальным талантом. Певец на некоторое время пропал из вида поклонников, перестал появляться на сцене, но уже сейчас сообщил, что извинился перед Максом Фадеевым за конфликт и вернулся к творчеству.

Безумная популярность, толпы фанатов, гонорары, все это вскружило голову молодому исполнителю. Он понял, что может не справиться с свалившейся на него славой и ушел на некоторое время со сцены для поиска самого себя и смысла жизни. Для Олега Майами прошлый год был тяжелым. Артист расстался с девушкой после длительных отношений и перестал ставить перед собой цели. Ранее певец жил музыкой, но когда его блок в социальной сети приобрел невероятную популярность, он практически бросил свое увлечение. Некоторое время молодой исполнитель находился на вершине чатов, именно поэтому падение для него оказалось таким болезненным. Знаменитость на несколько месяцев пропал из вида поклонников, перестав публиковать посты в социальной сети. Передышка пошла на пользу Олегу Майами, он искренне извинился перед продюсером Максом Фадеевым и вновь наладил с ним отношения, вернулся к творчеству и начал писать песни.

Причиной многих своих проблем певец считает несчастливое детство. Отец часто избивал мать и детей, вел себя агрессивно. Молодой человек не готов простить родителя за такую жестокость.