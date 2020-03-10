Байден и Сандерс выходят «один на один» в Мичигане и пяти других штатах

10.03.2020, 11:01, Новости дня

Набирающий силу кандидат в президенты Джо Байден призвал избирателей Мичигана помочь ему закрепить его превосходство над Берни Сандером.

Это заявление прозвучало за несколько часов до начала демократических праймериз в этом решающем штате, когда соперники выступали с последними обращениями к избирателям.

Умеренный бывший вице-президент Байден и левый сенатор Сандерс, призывающий ни много ни мало к политической революции, схлестнулись в политической дуэли за право стать соперником президента Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Мичиган направляет самое большое число делегатов на партийный съезд среди шести голосующих во вторник штатов, что делает его главным призом этого дня.

Помимо Мичигана, демократы будут голосовать в штатах Айдахо, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

В то время как Сандерс отчаянно пытается выправить накренившийся корабль его кампании, Байден находится на подъеме после победы в 10 из 14 штатов, голосовавших в прошлый вторник, и надеется сохранить набранные темпы.

«Мичиган, я очень на тебя рассчитываю!» – обратился Байден к ликующей аудитории в школе в Детройте, где, в основном, учатся афроамериканцы.

О своей поддержке 77-летнего Байдена заявили несколько влиятельных бывших соперников в гонке демократов, включая двух сенаторов-афроамериканцев – Кори Букера из Нью-Джерси и Камалы Харрис из Калифорнии.

Оба законодателя считаются возможными кандидатами в вице-президенты при Байдене.

В понедельник Сандерс также вел кампанию в Детройте. Он провел круглый стол с экспертами по коронавирусу, который привел к гибели по меньшей мере 26 человек в США и обрушил фондовый рынок.

Сандерс раскритиковал действия Трампа в связи с кризисом, заявив, что «безрассудные» заявления президента «приводят в смятение людей в этой стране и во всем мире».

Байден укрепляет свои позиции после убедительной победы в Южной Каролине 29 февраля, и заявления ключевых афроамериканских лидеров в его поддержку помогают ему претендовать на лидерство в гонке.

Праймериз во вторник станут первой дуэлью один на один между Байденом и Сандерсом, после того как остальные основные кандидаты, включая сенатора Элизабет Уоррен, выбыли из изнурительной борьбы за номинацию от Демократической партии, которая началась более года назад.

В 2016 году Сандерс победил в Мичигане с небольшим отрывом от Хиллари Клинтон, но в конце концов проиграл ей номинацию. На этот раз Мичиган все отчетливее воспринимается как штат, где Сандерс должен выиграть, чтобы продолжать борьбу.

Последние опросы, однако, показывают, что Байден опережает Сандерса в Мичигане с разрывом в 15-20 процентных пунктов.

Кроме того, согласно опросам, в Миссури Байден обходит Сандерса почти на 19 пунктов, в то время как в Вашингтоне его преимущество составляет лишь 2 пункта.