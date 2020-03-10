Новый глава аппарата Белого дома поместил себя в карантин

10.03.2020, 11:01, Новости дня

Вступающий в должность главы аппарата Белого дома Марк Мидоуз поместил себя в карантин после возможного контакта с человеком, чьи анализы на коронавирус оказались положительными.

Об этом сообщил его пресс-секретарь.

У Мидоуза не проявляются симптомы заболевания, и проведенный в качестве меры предосторожности анализ дал отрицательный результат, сообщил пресс-секретарь в Твиттере.

«На минувших выходных Мидоузу сообщили, что 12 дней назад, на Конференции консервативных политических действий, он, возможно, контактировал с человеком, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными», – говорится в твите.

Упомянутая конференция консерваторов состоялась в конце февраля.

«Он решил поместить себя в карантин до завершения 14-дневного периода в среду», – сообщил пресс-секретарь.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал своего верного союзника Мидоуза в качестве нового главы аппарата Белого дома. Мидоуз станет четвертым человеком на этой должности за время президентства Трампа.

Республиканский конгрессмен от Северной Каролины, Мидоуз сменит на этом посту ультраконсервативного Мика Малвэни, который исполнял обязанности главы аппарата после увольнения Трампом Джона Келли в декабре 2018 года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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