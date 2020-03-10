Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в Москве

10.03.2020, 11:00, Новости дня

В воскресенье 21-летний молодой человек напал на сотрудника ППС в центре Москвы, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, нетрезвый злоумышленник сначала повредил служебную машину, а потом ударил сотрудник полиции ногой в лицо.

У пострадавшего диагностировали перелом носа. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Минюст США призвал покупать акции Ericsson и Nokia, чтобы бороться с Huawei

11.02 / Китай призывает ключевые отрасли промышленности возобновить работу

06.03 / После переговоров России и Турции в Идлибе воцарилось относительное спокойствие

08.02 / Чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома

29.12 / В поселке под Иркутском 147 частных домов остались без электричества при минус 26°

25.01 / В ОНФ Ростовской области обсудили вопрос внесения изменений в Конституцию

11.02 / Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

18.02 / У жертв домашнего насилия выше риск смерти, диабета и болезней сердца

20.02 / Убийства в кальянных: хроника событий в немецком Ханау

12.02 / Главного саентолога Петербурга отдали под суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика