Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в Москве
10.03.2020, 11:00, Новости дня
В воскресенье 21-летний молодой человек напал на сотрудника ППС в центре Москвы, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, нетрезвый злоумышленник сначала повредил служебную машину, а потом ударил сотрудник полиции ногой в лицо.
У пострадавшего диагностировали перелом носа. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание.
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