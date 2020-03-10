Аналитики предсказали вторую волну изменений цен на нефть

10.03.2020, 10:59, Новости дня

Можно ожидать второй волны изменения цен на нефть после роста на 7% вслед за рекордным падением из-за отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас, конечно, определенный отскок мы наблюдаем. Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до 31 долларов за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до 45 долларов, но в основном была около 47-48 долларов за баррель», – цитирует RT Юшкова.

Он пояснил, что сейчас стоимость корректируется, «трейдеры начали скупать фьючерсы, но опять же в прежний коридор мы, наверное, не войдем». По его мнению, на уровне около 50 долларов нефть уже не будет торговаться.

При этом эксперт отметил, что можно ожидать вторую волну изменения цен. Если страны ОПЕК+ не договорятся, то с 1 апреля вновь будет падение цен, «поскольку сейчас действуют квоты по добыче для ОПЕК+, а с апреля никаких ограничений не будет».

«Вот до начала апреля будем колебаться, трейдеры будут ловить новости: есть встреча ОПЕК+ или нет, кто-то готовится повышать добычу, а кто-то не готовится, будет подписано новое соглашение или не будет. На этих новостях цены будут скакать», – заключил аналитик.

Во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

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