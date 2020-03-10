Аналитики предсказали вторую волну изменений цен на нефть

10.03.2020, 10:59, Новости дня

Можно ожидать второй волны изменения цен на нефть после роста на 7% вслед за рекордным падением из-за отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас, конечно, определенный отскок мы наблюдаем. Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до 31 долларов за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до 45 долларов, но в основном была около 47-48 долларов за баррель», – цитирует RT Юшкова.

Он пояснил, что сейчас стоимость корректируется, «трейдеры начали скупать фьючерсы, но опять же в прежний коридор мы, наверное, не войдем». По его мнению, на уровне около 50 долларов нефть уже не будет торговаться. 

При этом эксперт отметил, что можно ожидать вторую волну изменения цен. Если страны ОПЕК+ не договорятся, то с 1 апреля вновь будет падение цен, «поскольку сейчас действуют квоты по добыче для ОПЕК+, а с апреля никаких ограничений не будет». 

«Вот до начала апреля будем колебаться, трейдеры будут ловить новости: есть встреча ОПЕК+ или нет, кто-то готовится повышать добычу, а кто-то не готовится, будет подписано новое соглашение или не будет. На этих новостях цены будут скакать», – заключил аналитик.

Во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

22.01 / Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее «исчезновении»

23.02 / Секретная база нацистов и инопланетян в центре Земли и уничтоженная цивилизация Марса. 5 самых нелепых теорий сумасшедших ученых

25.02 / Около тысячи человек заблокированы в испанском отеле, у одного из постояльцев нашли коронавирус

10.01 / Лукашенко: «Газпром» зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии

24.01 / Сатановский: Этнический еврей Зеленский обгадился так, что теперь вовек не отмыться

12.01 / Украина вошла в тройку крупнейших экспортетов сельхозпродукции в ЕС

15.01 / Чиновники налоговой способствовали выводу более 500 млн грн в тень – СБУ

29.12 / В США мужчина с ножом напал на дом раввина

24.02 / Рысь атаковала человека во время циркового выступления в Осетии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика