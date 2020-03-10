Скрывавшихся в Таджикистане участников банды ГТА приговорили

10.03.2020, 10:59, Новости дня

Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды ГТА, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане указанного государства Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

«Банда ГТА» – преступная группировка, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, названа она по популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). Участниками банды были не менее 15 выходцев из Средней Азии, убившие в ходе разбойных нападений 17 человек и ранившие еще двух.

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда перед заседанием по делу «банды ГТА» в лифте произошла стрельба, когда фигуранты дела попытались совершить побег, выхватив оружие у полицейских. В итоге четверо обвиняемых участников банды были убиты. 

В сентябре Верховный суд РФ оставил без изменений пожизненные сроки для четырех участников «банды ГТА» за разбои и убийства. Приговор пятого участника банды, осужденного на 20 лет, суд также оставил без изменений.


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