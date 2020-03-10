Рубль стабилизировался в ходе торгов

10.03.2020, 10:59, Новости дня

После тестирования в первые минуты торгов минимальных отметок рубль отошел от них вверх и пытается стабилизироваться, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72,0 рубля, курс евро расчетами «завтра» – на 4,5 рубля, до 82 рублей, передает РИА «Новости».

Утром доллар подскакивал до 72,99 рубля – максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

Стоимость нефти утром растет 4,7% до 35,98 доллара за баррель сорта Brent.

В начале торгов доллар перешел в диапазон 70-75 рублей, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

«В ходе сессии не исключаем попыток американской валюты протестировать верхнюю границу коридора. При этом сдерживающим фактором для роста доллара станет решение российского ЦБ с 10 марта начать упреждающую продажу валюты на рынке по бюджетному правилу, что увеличит ее предложение на рынке», – считают аналитики.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что можно ожидать второй волны изменения цен на нефть после роста на 7% вслед за рекордным падением из-за отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+.

Напомним, во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.