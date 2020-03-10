Анджелина Джоли рассказала, что провела два месяца в больнице вместе с дочерьми

10.03.2020, 10:34, Разное

В колонке Times Анджелина Джоли написала о важности поддержки женщинами друг друга и рассказала, что ее двум дочерям недавно пришлось пережить операции. Актриса уточнила, что одна из них — Захара, а имя другой не назвала, обозначив ее «младшая дочь». Позднее папарацци заметили актрису с дочерью Шайло, которая передвигалась с помощью костылей. Диагноз старшей дочери актриса не назвала, а младшая легла под нож хирурга из-за проблем с бедром.

Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра также ложится под нож для операции на бедре. Девочки знают, что я это пишу, потому что уважаю их частную жизнь и они разрешили мне этим поделиться. Они понимают, что борьба за выживание и исцеление — это то, чем можно по-настоящему гордиться. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть,

— написала Джоли в колонке Times.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и ШайлоКак сообщает Page Six, Брэд Питт также навещал дочерей. И именно по этой причине отменил свое появление на церемонии BAFTA в Лондоне в феврале. Свою поездку актер отменил в последнюю минуту — вместо него на сцену получать награду за роль в фильме «Однажды в… Голливуде» вышла его коллега Марго Робби. Питт тогда сослался на «семейные обстоятельства», а инсайдеры сообщили, что связано это с детьми, «которые для него на первом месте».

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Актеры подали на развод в 2016 году и официально оформили его в 2019-м.