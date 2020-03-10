Во всем блеске: Кейт Миддлтон на благотворительном приеме в Букингемском дворце

10.03.2020, 10:34, Разное

Прошлая неделя выдалась у Кейт Миддлтон насыщенной на события, но и наступившая не сулит спокойствия. Вчера днем герцогиня Кембриджская вместе с супругом, принцем Уильямом, его братом, принцем Гарри, и Меган Маркл побывала на службе в честь Дня содружества. А сразу после мероприятия Кейт отправилась поскорее домой, чтобы подготовиться к новому выходу, для которого она сменила один яркий образ на другой.

В Букингемском дворце был организован прием в честь 25-летия благотворительной организации, помогающей детям, Place2Be. Кейт является ее патроном с 2013 года и регулярно встречается с подопечными и сотрудниками школ-партнеров.

Кейт Миддлтон на 25-летии благотворительной организации Place2Be Для нового выхода в свет Кейт выбрала вечернее платье модного синего цвета, созданное для герцогини одним из ее любимых модных домов Jenny Packham. В гардеробе Кейт наряд поселился еще в 2016 году, тогда ее впервые увидели в этом усыпанном стразами и пайетками платье. На этот раз герцогиня решила обыграть образ блестящими лодочками Jimmy Choo и сверкающим клатчем, который идеально подходил к наряду.

Утром того же дня герцогиня Кембриджская вместе с супругом, принцем Уильямом, герцогом и герцогиней Сассекскими и другими членами королевской семьи побывала на службе в честь Дня содружества. Этот праздник традиционно отмечается в Великобритании во второй понедельник марта и является очень важным для монархов, а в этом году стал особенным еще и потому, что именно этот выход в свет стал финальным для принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям утром того же дня, 9 мартаНапомним, на прошлой неделе Кейт вместе с принцем Уильямом побывала в трехдневном туре по Ирландии, где им пришлось много перемещаться по стране и проводить по несколько встреч в день. Герцоги Кембриджские успели встретиться с президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом и премьер-министром Лео Варадкаром; попробовать настоящего ирландского пива в музее «Гиннес» в Дублине; встретиться с активистами Jigsaw; посоревноваться друг с другом на кулинарном мастер-классе и посетить ферму; прогуляться по живописному побережью Ирландского моря и побывать на приеме в Литературном музее Дублина. В последний день Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Голуэй, после чего отправились домой, в Великобританию, где их ждали дети — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.