Польша вводит санитарный режим на границе с Украиной, Беларусью и Россией

10.03.2020, 10:33, Новости дня

Польша введет усиленный санитарный контроль на внешних границах с Украиной, Беларусью и Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает «Польское радио».

Министр добавил, что в ближайшие несколько часов вся граница Польши будет охвачена комплексной системой санитарной защиты. По его словам, чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса, прибывающего в Польшу с путешественниками из-за рубежа.

По словам Каминского, это решение должно остановить распространение болезни. До вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой помощи и медики. В случае выявления больного человека его непосредственно с границы госпитализируют.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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