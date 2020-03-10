Джемилев заявил, что если крымские татары узнают, что их обменивают на «бандитов», они могут отказаться от обмена

10.03.2020, 10:33, Новости дня

Включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами крымские татары могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют «на бандитов». Такое мнение в комментарии «Громадському радіо» высказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Нам передали список из Службы безопасности Украины на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например 17–18 лет, и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом», – отметил Джемилев.

Он сказал, что вел разговоры о включении крымских татар в списки с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

«Она говорила: «Конечно, включим». Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью [президента Турции Реджепа] Эрдогана освободили [заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа] Ахтема Чийгоз и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил [президента РФ Владимира] Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: «Если бы мы знали, что такой ценой, мы бы не освобождались», – отметил Джемилев.

Он добавил, что в случае такого обмена для украинской власти могут возникнуть «неприятные» вопросы.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». Это произошло у КПВВ «Майорское» в Донецкой области вскоре после встречи «Нормандской четверки» в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Денисова заявила, что в новых списках на обмен 86 крымских татар.