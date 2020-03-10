Украинские пограничники запретили въезд в страну члену «Единой России»

10.03.2020, 10:33, Новости дня

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пустили в Украину гражданина России, который имеет награду за аннексию Крыма. Об этом 10 марта сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Россиянин прилетел 9 марта рейсом из Минска в аэропорт Жуляны.

— Во время мероприятий пограничного контроля гражданин Российской Федерации 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ. Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при главном управлении министерства внутренних дел РФ в городе Ногинск, имеет награды от президента России и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль «За возвращение Крыма», – рассказали в пресс-службе.

Пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на три года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

По данным «Украинской правды», этим человеком является Карен Арутюнян, возглавляющий ООО «Литейно-механический завод» в Ногинске Московской области. Он принимал участие в местных выборах.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.