Российских детей отказались признать достоянием страны

10.03.2020, 10:32, Новости дня

Поправку к Конституции изменят.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесет ряд поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которое пройдет 10 марта.

Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что «предлагается скорректировать положение о детях», так как формулировка о том, что дети являются важнейшим достоянием страны, оказалась не самой удачной.

«Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и „достояние Российской Федерации“, — тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — заявил он.

В новой версии поправки будет говориться, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», заявил Крашенинников. «В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», добавил он.

Ранее Путин назвал цель обновления Конституции. Законопроект о поправках к Основному закону страны одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Эксперт оценил победу РФ в многолетнем споре за бренд водки «Столичная»

22.01 / Трамп планирует ограничить въезд в США для граждан семи стран, включая Беларусь – СМИ

04.02 / В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

06.02 / Лидер демократов призвал к пересчету голосов в Айове

13.02 / Ядерный могильник у Коломенского очистит «Радон». Это предприятие объясняло скачки радиации неисправностью аппаратуры — «Открытые медиа»

22.01 / Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР – нардеп Устинова

06.02 / В результате аварии самолета в Турции 5 февраля трое человек погибли, 176 пострадали

27.01 / Трамп принимает в Белом доме Нетаньяху и Ганца

04.02 / Экс-игрок «Шахтера» признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе

20.01 / Глава РФС раскритиковал идею расширения РПЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика