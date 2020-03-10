Российских детей отказались признать достоянием страны

10.03.2020, 10:32, Новости дня

Поправку к Конституции изменят.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесет ряд поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которое пройдет 10 марта.

Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что «предлагается скорректировать положение о детях», так как формулировка о том, что дети являются важнейшим достоянием страны, оказалась не самой удачной.

«Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и „достояние Российской Федерации“, — тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — заявил он.

В новой версии поправки будет говориться, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», заявил Крашенинников. «В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», добавил он.

Ранее Путин назвал цель обновления Конституции. Законопроект о поправках к Основному закону страны одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас находится в процессе доработки. Всенародное голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.