Ученые определили овощ для восстановления функции легких

10.03.2020, 10:30, Разное

Ученые JHUSOM определили овощ, укрепляющий здоровье легких. Функция органа снижается после тридцати лет, а помидоры способны ее восстановить.
Исследователи вели наблюдение за питанием группы пациентов из 650 человек в течение 10 лет. Целью эксперимента являлось определение наиболее полезных продуктов в рационе людей, страдающих от обструктивной болезни легких. Для хронической формы этого заболевания характерно медленное, но вместе с тем неуклонное ограничение воздушного потока в дыхательных путях. Присутствие в их меню около двух помидоров способствовало появлению положительных результатов в развитии болезни.

Снижение функции легких после 30 лет происходит даже у здоровых людей. Одним из вредных факторов, который усиливает естественный процесс возрастного уменьшения работоспособности организма, является курение. Несмотря на это, помидоры в диете смогли улучшить восстановительные способности органов дыхания и у этой категории пациентов. В целом исследователи отмечают, что употребление в пищу большого количества помидоров и фруктов, благотворно сказывается на здоровье легких.


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