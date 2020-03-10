«Я все…»: Джиган оставил фанатам неоднозначное сообщение

10.03.2020, 10:30, Разное

В семье знаменитого рэп-исполнителя назрел кризис. Многие считали, что Джиган и Оксана Самойлова — идеальная пара, но у них не все так гладко. Певец продолжает выкладывать в Сеть странные видеоролики. На этот раз он оставил своим фанатам неоднозначное сообщение – «Я все…»

Поклонники всегда видели в Джигане прилежного семьянина. Рэпер постоянно показывал публике, как он любит свою семью. Жена Оксана Самойлова подарила ему троих дочерей и сына. Казалось, для певца нет ничего дороже их, но ситуация изменилась. В феврале Самойлова родила долгожданного для Джигана сына. Вместо того, чтобы радоваться жизни и быть благодарным жене, он начал выходить в прямой эфир в нетрезвом состоянии, материться при детях. Несколько дней назад в Сети появились видеоролики, на которых видно, что исполнитель сбрил бороду и брови. Он путешествовал по Израилю и делился с фанатами своими впечатлениями и мыслями. Стало известно, что рэп-звезда проходит курс лечения в наркологической клинике. Ранее Джиган написал пост, что он находится в психиатрической больнице и его там лечат. Вчера певец опубликовал пост в Instagram и подписал: «Я все…». Что значат эти слова, не понятно. Фанаты обеспокоены таким поведением своего кумира.

Пока Джиган лечится от зависимости и приводит свои мысли в порядок, Самойлова готовит документы на развод. Ходят слухи, что ей в руки попали доказательства измены мужа. Сама же модель никак не хочет комментировать события, которые происходят в их семье. То, что у звездной пары созрели проблемы в отношениях, подтвердил и коллега певца. Он добавил, что Джигана никто не заставлял лечиться, он сам принял такое решение. Самойлова с дочерьми и сыном сейчас находятся в США.