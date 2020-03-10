Европейский Honor 9X Pro достанется самым активным пользователям бесплатно

10.03.2020, 10:30, Разное

Компания Huawei для привлечения покупателей предложила акцию, в ходе которой самые активные пользователи смогут получить европейскую версию смартфона Honor 9X Pro бесплатно. Китайский производитель намерен подарить 20 мобильных устройств.

Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти регистрацию на специальном сайте, являющемся частью программы раннего запуска смартфона Honor 9X Pro в Европе. Согласно имеющейся информации, первыми странами, где появится новинка, станут Нидерланды и Франция. Вместе с тем, в Китае названный гаджет дебютировал в июле 2019 года вместе с упрощённой версией, которой является модель 9X. Двадцать потенциальных клиентов, которые первыми пройдут регистрацию, получат смартфон 9X Pro бесплатно, причём их имена объявят 13 марта. Новый девайс для Европы заявлен по цене 249 евро. Компания Huawei отказалась от сервисов Google, перейдя на собственное альтернативное решение, в том числе магазин приложений AppGallery.

Смартфон модели Honor 9x Pro имеет 6,59-дюймовый экран Full HD Plus, основная камера получила сенсоры на 48, 8 и 2 Мп, установлена выдвижная селфи-камера на 16 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 4 тыс. мА⋅ч, имеется 6 ГБ и 256 ГБ двух видов памяти.