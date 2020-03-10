Акции крупнейших компаний РФ обвалились на Мосбирже

10.03.2020, 10:28, Новости дня

Акции российских компаний во вторник на Московской бирже обрушились после падения нефтяных цен.

По данным торговой площадки, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% (Роснефть, «Лукойл», «Сургутнефтегаз»), потребительского сектора – до 28% («М.Видео», «Магнит», X5 Retail Group), передает ТАСС.

Котировки российского финансового сектора также рухнули: Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ – 12%.

Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» – на 9%, АФК «Система» – на 12%.

Ранее сообщалось, что ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи.