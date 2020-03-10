ЦБ решил ввести временные послабления для банков

10.03.2020, 10:28, Новости дня

Центробанк вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.

Регулятор планирует снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам организациям, которые производят лекарства и изделия медицинской техники, сообщается на сайте ЦБ.

Также на период до 30 сентября будет введен пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к таким организациям.

Банки получат право до октября не ухудшать оценку качества обслуживания долга по ссудам в туризме и транспорте, реструктирированным из-за последствий вируса.

Кроме того, банки получат возможность не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери.

«Банк РФ совместно с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка», – говорится в сообщении.

Ранее в ЦБ заявляли о минимальном влиянии коронавируса на российскую экономику. При этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.