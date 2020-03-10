В Германии выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2»

10.03.2020, 10:28, Новости дня

Газопровод «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию, несмотря задержку в реализации проекта, следует из годового отчета германской компании Uniper – одного из партнеров Газпрома по проекту.

«Газопровод «Северный поток – 2» является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. Мы ожидаем, что «Северный поток – 2» будет запущен, несмотря на задержки и будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год», – передает ТАСС текст отчета. При этом компания отмечает, что, несмотря на приостановку работ по укладке труб, «все другие работы по проекту продолжаются по плану».

Uniper также полагает, что, судя по прогнозам, объем газа, который будет поступать по «Северному потоку — 2», не сможет покрыть и половину от будущего роста спроса на этот вид топлива в Европе. Поэтому компания планирует строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен.

«Участие Uniper в «Северном потоке – 2» и строительство СПГ-терминала в Вильгельмсхафен являются примерами вклада Uniper в обеспечение долгосрочной надежности поставок газа в Германию и Европу», – информирует компания.

Что касается финансовых рисков Uniper, которые возникают от участия в проекте строительства газопровода, компания отмечает, что «у финансового подразделения Uniper Group есть определенные права по договору, которые могут снизить финансовые риски».

«Nord Stream 2 подтвердил, что работает над смягчением негативных последствий от приостановки укладки труб и над обеспечением ввода газопровода в эксплуатацию», – отмечается в сообщении.

Ранее судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», сменило курс. Ранее глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать «Северный поток – 2».