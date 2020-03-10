Мнение: Допрыгались, идиоты? Бакс за 100 всё ближе

10.03.2020, 10:25, Разное

Ну что, весело. Даже не знаешь, что круче — то ли акции Лукойла, упавшие за день аж на 25%, то ли нефть, рухнувшая до 31 доллара за баррель, то ли рубль, который бросился штурмовать отметку 80. А все ведь было очевидно — то, что именно так всё обернется, если Россия выйдет из сделки с ОПЕК.

И ведь, судя по всему, это еще далеко не конец. А возможно — начало. Начало большого и стремительного пути вниз, настоящих русских горок. Это я еще оптимист, потому что другой вариант — это просто прыжок с крыши. Голдман/Сакс уже предсказывают, что нефть упадет в итоге до отметки 20 долл. за баррель. Напомню, что у нас в бюджете «цена отсечения» — 42 доллара…

Вопрос, собственно, остается один: на кого все-таки работает руководство РФ — на Китай или на Англию? Работает ли на Россию — тут уже вопроса нет.

Источник: Размышления вольного социолога


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Скандалы: Экс-премьер Дмитрий Медведев останется при «атрибутах»

06.03 / Мнение: Сменяемость и стабильность

15.02 / В Госдуме в День всех влюбленных показали фильм Юрия Дудя о ВИЧ

13.02 / Мнение: Проверка для левака, или Чье меньшинство старше

01.01 / Дед Мороз – возраст, Снегурочка и подарки

31.12 / Мария Баченина рассказала о том, как не переесть в новогоднюю ночь

26.01 / Дмитрий Тарасов показал встречу с полуторагодовалой дочерью Миланой после длительного расставания

24.01 / Мнение: Стать тобой…

06.01 / Врач Елена Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

03.01 / Мнение: Возмездие и харам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика