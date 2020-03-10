Мнение: Допрыгались, идиоты? Бакс за 100 всё ближе

10.03.2020, 10:25, Разное

Ну что, весело. Даже не знаешь, что круче — то ли акции Лукойла, упавшие за день аж на 25%, то ли нефть, рухнувшая до 31 доллара за баррель, то ли рубль, который бросился штурмовать отметку 80. А все ведь было очевидно — то, что именно так всё обернется, если Россия выйдет из сделки с ОПЕК.

И ведь, судя по всему, это еще далеко не конец. А возможно — начало. Начало большого и стремительного пути вниз, настоящих русских горок. Это я еще оптимист, потому что другой вариант — это просто прыжок с крыши. Голдман/Сакс уже предсказывают, что нефть упадет в итоге до отметки 20 долл. за баррель. Напомню, что у нас в бюджете «цена отсечения» — 42 доллара…

Вопрос, собственно, остается один: на кого все-таки работает руководство РФ — на Китай или на Англию? Работает ли на Россию — тут уже вопроса нет.