Курс российской валюты рухнул на Московской бирже до 72,8 рубля за доллар

10.03.2020, 10:19, Новости дня

Торги на Московской бирже начались с падения курса российской валюты. Доллар вырос при открытии на 4,2 рубля до 72,8 рубля, евро – на 5,1 рубля до 82,6 рубля, следует из данных биржи.

Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов упал на 10,21%. Индекс РТС – на 13%. Всего через несколько минут после открытия падение РТС составило уже 16%.

За час до открытия торгов Банк России объявил о решении начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке «с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле» – до начала регулярных продаж валюты из средств ФНБ. Накануне о намерении продавать валюту на рынке, чтобы компенсировать доходы, которые российский бюджет не получит из-за обвала нефтяных цен, объявило Министерство финансов.

10 марта – первый день работы Московской биржи после трехдневных выходных. Накануне на международном валютном рынке (Московская биржа была закрыта в связи с выходным днем), курс российской валюты резко снизился. Это стало продолжением падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+, который произошел вечером в пятницу. Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Это падение стало худшим с 1991 года.

Эксперты предсказывают, что нынешнее падение, вероятно, станет причиной масштабной коррекции всех финансовых рынков. Причиной падения называется как аномально теплая зима и сокращение спроса на энергоносители, так и вспышка коронавируса в Китае, которая резко замедлила производство в этой стране.