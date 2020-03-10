Мнение: Разборки в Таль-Темере

10.03.2020, 10:18, Разное

Очередная толкотня российских и американских военных в Рожаве, когда блокирования, обгоны и словесные разборки стали рутиной "сосуществования" в северо-восточной Сирии.

На сей раз американцы блокировали проезд в районе Таль-Темера в ответ на вчерашнее блокирование американского патруля сирийскими военными.

Блокирование американского патруля 8 марта.

Американцы блокируют одну из дорог на пути российской колонны 9 марта.



Российская колонна в районе Камышли.

Совместный российско-турецкий патруль к востоку от Камышли. Видео с вертолета.

Касательно патрулей в Идлибе, то завтра в Турции пройдут переговоры российской военной делегации с турецкими военными по поводу выполнения соглашения о перемирия в Идлибе и подготовки патрулирования трассы М-4.

PS. В Ираке вчера были убиты 2 американских солдата. Обстоятельства гибели пока неизвестны.