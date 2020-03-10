Мнение: Разборки в Таль-Темере
10.03.2020, 10:18, Разное
Очередная толкотня российских и американских военных в Рожаве, когда блокирования, обгоны и словесные разборки стали рутиной "сосуществования" в северо-восточной Сирии.
На сей раз американцы блокировали проезд в районе Таль-Темера в ответ на вчерашнее блокирование американского патруля сирийскими военными.
Блокирование американского патруля 8 марта.
Американцы блокируют одну из дорог на пути российской колонны 9 марта.
Российская колонна в районе Камышли.
Совместный российско-турецкий патруль к востоку от Камышли. Видео с вертолета.
Касательно патрулей в Идлибе, то завтра в Турции пройдут переговоры российской военной делегации с турецкими военными по поводу выполнения соглашения о перемирия в Идлибе и подготовки патрулирования трассы М-4.
PS. В Ираке вчера были убиты 2 американских солдата. Обстоятельства гибели пока неизвестны.
Источник: Colonel Cassad
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