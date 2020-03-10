Мосгортранс опроверг вред для водителей от системы «Антисон»

10.03.2020, 10:11, Новости дня

Мосгортранс опроверг заявления водителей о вреде системы «Антисон», показав сертификаты о соответствии системы всем нормам.

«Мы опровергаем вред от использования системы «Антисон». Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах», – сообщил Мосгортранс в Twitter.

К сообщению прикреплены сертификаты, которые доказывают безопасность системы «Антисон».

Мы опровергаем вред от использования системы «Антисон». Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах.

Документы вот.
Дальше тред. pic.twitter.com/XEfTSCaJDD

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) March 9, 2020

В комментариях предприятие отметило, что на систему жаловались водители, которые плохо работали. 

«Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», – говорится в комментарии.

Во вторник «Коммерсант» написал, что водители Мосгортранса жалуются на систему «Антисон», которая используется для контроля бдительности водителей за дорогой. 

Система представляет собой видеокамеру с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели и способна проводить «оперативный анализ признаков засыпания или потери бдительности».

«Если водитель повернул голову и не смотрит на дорогу более 5 секунд, либо более 2 секунд едет с закрытыми глазами, звучит предупредительный сигнал (одновременно включается световой индикатор)», – пишет издание. 

Журналисты отмечают, что водители жалуются на неприятные ощущения, зуд, красноту глаз, лопающиеся сосуды и ухудшение зрения из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки. 

На change.org появилась петиция недовольных в адрес президента России. Водители говорят, что их заставляют работать с новой системой под угрозой увольнения.


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