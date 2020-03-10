Поправками к Конституции предложили сделать детей приоритетом госполитики

10.03.2020, 10:11, Новости дня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что поправками к Конституции планируется сделать детей важнейшим приоритетом госполитики России.

Крашенинников заявил, что «в рабочей группе долго обсуждали формулировку», и «было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались», передает ТАСС.

«Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», – добавил он.

Автором этой поправки выступил сам Крашенинников. Ожидается, что комитет рассмотрит ее во вторник до второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции РФ особого отношения к детям.

В Совфеде разъясняли необходимость упоминания детей в Конституции.


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