Врачи назвали три полезных коктейля, улучшающих иммунитет

10.03.2020, 10:07, Разное

После зимы организм человека ослаблен из-за малого количества витаминов и других питательных веществ, в данный период обостряются сезонные заболевания. Врачи назвали три полезных коктейля, которые улучшат иммунитет и воспрепятствуют ОРВИ.

Первым является напиток, в который входят три составляющих. Мандарин богат витамином С, в моркови много бета-каротина, крайне полезного для кишечника и дыхательных путей. Куркума – третий компонент, входящий в предложенный коктейль, обладает мощным противовоспалительным эффектом.

Следующим врачи называют крайне полезный напиток, в который входят яблочный уксус, мёд и имбирь. Небольшое количество уксуса следует развести водой и добавить чайную ложку мёда, после чего сверху следует посыпать молотым имбирём. Данный напиток обладает особыми противовоспалительными свойствами и имеет приятный острый вкус.

Далее следует зимний бустер, представляющий собой сочетание различных цитрусовых. К примеру, можно использовать лимон, апельсин и лайм. Допускается также добавление грейпфрута, который оттенит коктейль приятной горчинкой.