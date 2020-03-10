Две дочери Анджелины Джоли перенесли операции

10.03.2020, 10:01, Разное

Две дочери известной актрисы Анджелины Джоли перенесли сложные операции. За это время они не отходили друг от друга и даже помогали медсёстрам, ассистируя им во время проведения необходимых процедур.

Анджелина Джоли рассказала, она последние два месяца провела со своей старшей дочерью Захарой, которая перенесла операцию. Что именно стало причиной для хирургического вмешательства, актриса решила не объяснять. Она отметила, всё это время младшая дочь находилась вместе со своей сестрой и внимательно наблюдала за действиями врачей, чтобы и самой помогать при необходимости. Теперь же операция потребовалась и ей, и Захара тоже не осталась в стороне, помогая своей сестре морально и физически оправиться после процедуры. Причём обе девочки дали своё согласие на публикацию этой истории в издании Time, о чём пояснила Анджелина Джоли.

Помимо этого, актриса пояснила и о своём отношении к девочкам и их личной жизни. Кинозвезда никогда не стала бы нарушать границы личного пространства своих детей и старается воспитать их сильными и независимыми. Актриса также обратилась ко всем женщинам и девушкам во всём мире, призывая их снисходительнее относиться друг к другу и не позволять никому оскорблять их или же принижать собственные достоинства.