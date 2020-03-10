Презентацию нового смартфона Huawei P40 проведут в онлайн-режиме

10.03.2020, 10:01, Разное

Презентацию нового смартфона Huawei P40 проведут в онлайн-режиме 26 марта. Причиной для отмены пресс-конференции с журналистами стала угроза распространения коронавируса.
В Huawei неоднократно подтверждали, что готовят презентацию своего камерофона P40 на конец марта. Теперь же стало известно, что конференция пройдёт исключительно режиме онлайн без участия журналистов и экспертов в области цифровой техники. Также сотрудники китайской корпорации опубликовали тизер предстоящей модели, показав только выпирающую основную камеру и сделав акцент на инновационных решениях для фотографии и видеосъёмки.

Технические характеристики Huawei P40 пока остаются без комментариев официальных представителей компании. Известно лишь о наличии основной камеры с пятью модулями. Два из них обзавелись матрицей на 52 и 40 Мп, а ещё один отвечает за 3-кратный оптическое увеличение. Четвёртый способен поразить 10-кратным приближением. Последний же является времяпролетным модулем.

Точная цена Huawei P40 будет озвучена во время презентации.


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