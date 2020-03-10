Центробанк России решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

10.03.2020, 10:01, Разное

С 10 марта Центробанк РФ принял решение заняться упреждающей реализацией иностранной валюты в рамках внутреннего рынка. Такой шаг является частью механизма бюджетной нормы.

Как отмечают представители регулятора, операции планируется проводить, учитывая стоимость нефти на момент продажи валюты из накоплений ФНБ. ЦБ основывал решение на желании повысить «предсказуемость действий денежных властей», а также достичь снижения волатильности финансовых площадок на фоне создавшихся на сегодняшний день колебаний на рынке нефти.

Эксперты Центробанка РФ постоянно мониторят ситуацию на финансовом рынке. При необходимости регулятор готов прибегнуть к дополнительным инструментам для стабилизации национальной валюты.


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