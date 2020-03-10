УЕФА отменил рукопожатие перед матчами из-за коронавируса

10.03.2020, 10:01, Новости дня

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил традиционное рукопожатие игроков перед матчами, сообщили 8 марта на сайте организации.

«Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления», – сказано в сообщении.

Ограничение распространяется на все матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА.

В союзе отметили, что решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. 

Сроки запрета не уточняются. 

В конце февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува сказал Rai Sport, что союз может приостановить турниры в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию в странах… Футбол должен подстраиваться под законодательства государств», – сказал он. 

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии, где зафиксировано наибольшее количество заболевших в Европе, все матчи внутреннего чемпионата до 3 апреля пройдут без зрителей. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. В Европе эпицентр вспышки коронавируса находится в Италии, где коронавирус обнаружили у 7985 пациентов, 463 человека умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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