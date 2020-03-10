Мосбиржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара и евро

10.03.2020, 10:00, Новости дня

Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара до 75,2125 рубля, евро – до 85,785 рубля, следует из сообщения биржи.

Биржа сообщила, что «в соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», передает РИА «Новости».

Накануне Мосбиржа перед торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля с 70,445 рубля, евро – до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.

Ранее сообщалось, что Банк РФ принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.


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