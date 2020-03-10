Рубль пытается стабилизироваться после падения вслед за нефтью

10.03.2020, 9:59, Новости дня

Рубль в начале дня спикировал вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель. В первые минуты рубль показал минимальные отметки и пытается стабилизироваться, немного отойдя от них вверх, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск рос на 3,6 рубля, до 72,2 рубля, курс евро расчетами «завтра» – на 4,4 рубля, до 81,9 рубля, передает РИА «Новости».

С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля, евро – до 85 рублей.

Стоимость нефти утром растет на 7,4%, до 36,90 доллара за баррель сорта Brent.


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