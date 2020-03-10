Захарова оценила рекомендацию посольства Италии не приезжать в Россию

10.03.2020, 9:59, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию в связи с новыми мерами московских властей по борьбе с коронавирусом.

«Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря», – написала она в Facebook.

Под сообщением Захарова прикрепила ссылку на аккаунт российской дипмиссии в Италии с сообщением о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о распространении карантинных мер из-за вспышки коронавируса на территории всей страны.

Так, новые меры предполагают, что все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.

Ранее посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендовало своим гражданам воздерживаться от посещения РФ при наличии даже самых легких симптомов простуды.

Напомним, на первое место по смертности от коронавируса вышла Италия. Там, по последним данным, от этого заболевания погибли 463 человек.


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