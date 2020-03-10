Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать на празднование 9 Мая

10.03.2020, 9:59, Новости дня

Руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, сообщил президент Владимир Путин.

Отвечая в ходе интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, глава государства заявил: «Вообще не важно. Это наш праздник».

При этом Путин посоветовал приехать лидерам стран, которые составляли антигитлеровскую коалицию.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно – к нам приехать», – отметил глава государства.

«Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет – это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», – добавил Путин.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее западные СМИ сообщали, что в руководстве Великобритании и США не знают, как реагировать на приглашение приехать в Россию на празднование 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из «подозрительных» стран

04.02 / Глава ЦБ Японии считает смягчение монетарной политики преждевременным

14.02 / Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить давление за 15 минут

10.02 / В мире: Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

30.01 / Нефть подешевела на рисках вокруг коронавируса

14.02 / Мнение: Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

21.01 / Рада на следующей сессии может рассмотреть вопрос сокращения числа нардепов – Разумков

20.01 / Если «скинутся» 4,6 млрд человек… Эксперты посчитали, чему равно состояние миллиардеров

21.02 / Россиян хотят штрафовать за борщевик

23.01 / Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с Россией о комплексе «Байтерек»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика