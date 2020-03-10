Индекс Мосбиржи рухнул на открытии торгов

10.03.2020, 9:59, Новости дня

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник.

Индекс Мосбиржи упал на 10,4% – до 2436 пункта, индекс РТС – на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), передает ТАСС.

Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.

9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение, росла на 8,3% – до 37,22 доллара за баррель.


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