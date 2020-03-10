Аналитик Владимир Евстифеев рассказал, до какой отметки может снизиться курс рубля

10.03.2020, 9:30, Разное

Резкое снижение нефтяных котировок, произошедшее в понедельник, вызвало обеспокоенность общественности. Аналитик Владимир Евстифеев рассказал, до какой отметки может снизиться курс рубля с учётом тактики Центробанка и позиции Минфина РФ.

Начальник аналитического отдела коммерческого банка «Зенит» выразил своё мнение в СМИ. Специалист считает, что срыв в рамках ОПЕК+, включая заявления ряда государств-нефтедобытчиков об увеличение скидок покупателям и увеличении объёма нефтедобычи, выглядят нереальными. Никто из стран, добывающих нефть, не проявит заинтересованность в дальнейшем снижении цен на углеводороды. Речь идёт о перемещении цен за грань рентабельности. Зарубежные инвесторы не станут терпеть убытки на фоне непредсказуемости рынка.

Евстифеев полагает, что поведение рубля с учётом ситуации с нефтью может иметь несколько вариантов. Теоретически, стоимость углеводородов на уровне 35 долларов за один баррель соотносится с курсом доллара в 80-85 рублей. Вместе с тем, достигнуть «потолка» в 100 рублей за доллар рубль может только в том случае, если цена барреля нефти будет ниже 30 долларов.

Биржевые торги во вторник прояснят ситуацию, отметил аналитик. Минфин РФ заявил ранее о готовности пережить период снижения цен на нефть, в тоже время ЦБ приостановил покупку валюты на 30 дней в ожидании изменений.


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