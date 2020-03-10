МЭР рассказал о мерах на фоне волатильности внешних рынков

10.03.2020, 9:28, Новости дня

Минэкономразвития по поручению председателя правительства Михаила Мишустина готовит изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков, сообщил глава министерства Максим Решетников.

«По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях», – передает ТАСС слова Решетникова.

По словам министра, «на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение – наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка – приобретают меры, направленные на поддержку спроса».

Кроме того, отметил Решетников, важно эффективное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями.

Он рассказал также, что большое количество инвестиционных проектов выведено из зоны воздействия колебаний на рынках.

«Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное – уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам. При этом Минэкономразвития занимается, прежде всего, инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний», – сказал Решетников.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.


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