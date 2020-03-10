Президент Путин – об угрозе нападения на Россию: Мы повторим

10.03.2020, 9:28, Новости дня

Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, сообщил глава государства Владимир Путин.

Президент, комментируя популярный слоган «Можем повторить» в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», – подчеркнул российский лидер.

При этом он добавил, что РФ никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий.

«И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом», – сказал Путин.

Продолжая дискуссию о надписях на автомобилях, связанных с Днем Победы, глава государства похвалил еще один популярный вариант – «Спасибо деду за Победу».

Напомним, выражение «Можем повторить» стало известным после того, как один из советских солдат оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась. Автор ее неизвестен.

Полный текст надписи: «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить».

Подовторить – это диалектное слово, характерное для псковской группы говоров, оно означает одновременно «подтвердить» и «повторить». Это может служить указанием на то, что автор фразы был родом из-под Пскова.


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