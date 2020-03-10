Мать больного ребенка подала в суд из-за невыдачи лекарств в Кузбассе

10.03.2020, 9:28, Новости дня

Мать девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина рассказала, что подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, не выдающий ее дочери дорогостоящее лекарство «Спинраза».

Из картотеки дел следует, что иск от Тимухиной в интересах ее дочери в Центральном районном суде Кемерово зарегистрирован 5 марта, материалы переданы судье. Ответчиком является департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, передает РИА «Новости».

Женщина рассказала, что подала иск в суд из-за того, что ее дочери «не выдают дорогостоящий препарат». По ее словам, «сначала был областной консилиум», врачи рекомендовали «провести телеконсилиум с федеральной клиникой». Федеральные врачи рекомендовали препарат «Спинраза», на этот счет у Тимухиной «есть официальный документ».

На основании рекомендации врачей федеральной клиники местные доктора назначили препарат, после чего отправили ходатайство на обеспечение ребенка дорогостоящим препаратом в департамент охраны здоровья населения области.

Однако региональные власти пояснили, что «Спинраза» не входит в число льготных препаратов.

«В связи с тем, что лекарственный препарат «Спинраза» не входит в перечень для льготного лекарственного обеспечения, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области направил письмо в Министерство здравоохранения РФ по вопросу финансирования и обеспечения необходимым препаратом пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, за счет средств федерального бюджета», – говорится в ответе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА из федерального бюджета.

Отмечается, что при СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в РФ – «Спинраза». Препарат необходим на протяжении всей жизни раз в четыре месяца в качестве терапии.

По словам Тимухиной, одна доза препарата в среднем стоит 7 млн рублей.

Как следует из протокола решения врачебной комиссии, дочери Анастасии Тимухиной нужно начинать лечение с четырех доз препарата, далее – поддерживающие дозы каждые четыре месяца. Таким образом, на первый год лечения ей необходимо шесть доз.