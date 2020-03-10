В Сети появились изображения прозрачного Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

10.03.2020, 9:13, Разное

В Сети появились первые официальные изображения прозрачной версии смартфона Xiaomi Mi 10 Explorer Edition. Информации о стоимости такого телефона, как и данных о его дате выхода, пока нет.
Инженеры Xiaomi в версии Mi 8 удивили поклонников бренда, выпустив телефон с прозрачным корпусом. Они повторили успех, сделав аналогичную версию Mi 9. Их объединяет не только полностью прозрачная задняя крышка, но и название Explorer Edition, свидетельствующее о просвечивающимся корпусе. После презентации Xiaomi Mi 10 все с нетерпением ждали вышеупомянутое дополнение, но в компании решили пока не раскрывать подробностей готовящегося обновления. Сейчас же официальные представители китайской корпорации опубликовали «живую» фотографию Xiaomi Mi 10 Explorer Edition. Таким образом версии с прозрачным корпусом быть.

В свою очередь многие аналитики попытались предсказать, с чем связана такая задержка. Вероятнее всего, в компании не хотели торопиться из-за высокой цены устройства. Всё дело в том, что даже базовая версия Xiaomi Mi 10 обходится недёшево, а прозрачная тыльная сторона устройства только повышает его стоимость. Несмотря на это, точной информации о цене пока нет.


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